Sahaya çıkmadan 3 puan alacaklar

Sahaya çıkmadan 3 puan alacaklar
Yayınlanma:
2. Lig'de Yeni Malatyaspor, Menemen FK maçına çıkamayacağını bildirdi. Menemen FK'nın sahaya çıkmadan hükmen galip edilmesi bekleniyor.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen FK'nın yarın deplasmanda oynaması gereken Yeni Malatyaspor maçı kağıt üzerinde 24 Aralık'a ertelendi.

MALATYASPOR'UN KÜME DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Bahis soruşturması nedeniyle 7 oyuncusu ceza alan Yeni Malatyaspor'un son 3 haftadır olduğu gibi sahaya çıkamayacağı bildirildi. Malatya ekibini üst üste 3 maça çıkmadığı için küme düşürmesi beklenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), iki ekip arasındaki maçı erteleme kararı aldı.

3-0'lık maç sonrası Belediye Başkanı soyunma odasına indi3-0'lık maç sonrası Belediye Başkanı soyunma odasına indi

MENEMEN FK OYNAMADAN 3 PUAN ALACAK

İzmir'de kalan Menemen FK'nın hükmen galip ilan edilmesi bekleniyor.

Transfer yasağı yüzünden altyapıdan genç oyuncularla mücadele eden Yeni Malatyaspor'un toplamda 45 puanı borçları nedeniyle silinmişti.

Ligde kurtuluş umudu bulunmayan Malatya ekibi, Adanaspor ve Kırklarelispor maçlarına çıkmamış, Isparta 32 Spor karşılaşması ise sahaya 7 futbolcuyla çıkınca tatil edilmişti.

Yeni Malatyaspor, Adanaspor ve Isparta 32 Spor maçlarında 3-0 hükmen mağlup ilan edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Spor
Kadın hakeme saha ortasında yumruklu saldırı: Anında bileti kesildi
Kadın hakeme saha ortasında yumruklu saldırı: Anında bileti kesildi
Van'ın altın kızları 46 madalya kazandı
Van'ın altın kızları 46 madalya kazandı
3-0'lık maç sonrası Belediye Başkanı soyunma odasına indi
3-0'lık maç sonrası Belediye Başkanı soyunma odasına indi