Şahan Gökbakar Dursun Özbek'e öyle şeyler söyledi ki Galatasaraylı futbolcular hemen çıktı

Yayınlanma:
Ünlü komedyen Şahan Gökbarak, Monaco yenilgisi sonrası yaptığı paylaşımda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e demediğini bırakmadı. "TFF Başkanı 'Yanımda kuzu, dışarıda aslan yavrusu' diyerek ayar veriyor" ifadesini kullandı.

Galatasaraylılığı ile de tanınan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco deplasmanında alınan 1-0'lık yenilgi sonrası adeta küplere bindi.

Gökbakar, başkan Dursun Özbek'e demediğini bırakmadı ve kadronun planlanamadığını ileri sürdü.

"PASİF BAŞKANIMIZ, SİMİTÇİ YÖNETİCİMİZ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şahan Gökbakar, şu ifadelere yer verdi:

Eyvay eyvah! Okan Buruk Galatasaraylıları yıkacak haberi verdi: Osimhen de varEyvay eyvah! Okan Buruk Galatasaraylıları yıkacak haberi verdi: Osimhen de var

"Bu sonucun mimarı sizlersiniz. Bu takımın hakkını hukukunu koruyamıyorsunuz! Ligde doğruyorlar, yoksunuz! Avrupa maçının olduğu gün TFF Başkanı sizlere ''Yanımda kuzu, dışarıda aslan yavrusu'' diyerek ayar veriyor! Sesiniz çıkmıyor, hiçbir tepki veremiyorsunuz. Bu takımın kadrosunu planlayamıyorsunuz! Takımın yedek kulübesinde tecrübeli oyuncu yok, iki yabancı kontenjanı boş! Siz; Pasif başkanımız, simitçi yöneticimiz. Bütün bu kötü gidişin sebebi sizin yönetiminiz!"

whatsapp-image-2025-12-10-at-10-36-24.jpeg

Bu paylaşım sonrası Galatasaraylı bazı futbolcuların hemen Şahan Gökbakar'ı sosyal medyada takipten çıktıkları görüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

