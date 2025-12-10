Şahan Gökbakar Dursun Özbek'e öyle şeyler söyledi ki Galatasaraylı futbolcular hemen çıktı

Galatasaraylılığı ile de tanınan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco deplasmanında alınan 1-0'lık yenilgi sonrası adeta küplere bindi.

Gökbakar, başkan Dursun Özbek'e demediğini bırakmadı ve kadronun planlanamadığını ileri sürdü.

"PASİF BAŞKANIMIZ, SİMİTÇİ YÖNETİCİMİZ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şahan Gökbakar, şu ifadelere yer verdi:

"Bu sonucun mimarı sizlersiniz. Bu takımın hakkını hukukunu koruyamıyorsunuz! Ligde doğruyorlar, yoksunuz! Avrupa maçının olduğu gün TFF Başkanı sizlere ''Yanımda kuzu, dışarıda aslan yavrusu'' diyerek ayar veriyor! Sesiniz çıkmıyor, hiçbir tepki veremiyorsunuz. Bu takımın kadrosunu planlayamıyorsunuz! Takımın yedek kulübesinde tecrübeli oyuncu yok, iki yabancı kontenjanı boş! Siz; Pasif başkanımız, simitçi yöneticimiz. Bütün bu kötü gidişin sebebi sizin yönetiminiz!"

Bu paylaşım sonrası Galatasaraylı bazı futbolcuların hemen Şahan Gökbakar'ı sosyal medyada takipten çıktıkları görüldü.