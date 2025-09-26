Sadettin Saran'ın göndereceği ilk isim ortaya çıktı

Fenerbahçe’de yapılan olağanüstü genel kurul sonucunda başkanlığa seçilen Sadettin Saran, yapılan törenle mazbatasını aldı.

Sarı-lacivertlilerde art arda alınan kötü sonuçlar nedeniyle hızlı bir aksiyon almayı planlayan Sadettin Saran için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

DEVİN ÖZEK’İ GÖNDERMEK İSTİYOR

Sözcü’de yer alan habere göre; Sadettin Saran’ın takımdan göndermek istediği ilk isim Futbol Direktörü Devin Özek oldu.

BİR ARAYA GELİP SORUNLARI DİNLEYECEK

Devin Özek ile bir araya gelecek olan Sadettin Saran, takıma dair bilgileri aldıktan sonra yönetim kurulu ile birlikte kararını verecek.

Devin Özek

VOLKAN DEMİREL’İ GETİRMEK İSTİYOR

Sadettin Saran’ın Devin Özek’ten boşalacak Futbol Direktörlüğü görevine Volkan Demirel’i getirmek istediği ise biliniyor.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ DE GÜNDEMDE

Teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılması halinde ise Aykut Kocaman ve İsmail Kartal en büyük iki aday olarak gösteriliyor.