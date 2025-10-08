Sadettin Saran'ı reddetmişti: Volkan Demirel'in yeni görevi belli oluyor

Geçtiğimiz sezonun ortasında Bodrum FK’den ayrılan Volkan Demirel, teknik direktörlüğe dönmeye hazırlanıyor.

KAYSERİSPOR’DA VOLKAN DEMİREL HAZIRLIĞI

Kayseri yerel basınında çıkan haberlere göre; Markus Gisdol ile yollarını ayıran Kayserispor yönetimi, Volkan Demirel’i başa getirmeyi düşünüyor.

Volkan Demirel’in de teklif gelmesi halinde Kayseri’ye giderek takımın başına geçmesi bekleniyor.

Kayserispor'da Volkan Demirel gündemi

SADETTİN SARAN’IN TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, adaylık sürecinde Volkan Demirel’e idari bir görev için teklif yaptığını açıklamıştı. Ancak Volkan Demirel, teknik direktörlük yapmaya devam etmek istediğini belirterek teklifi reddetmişti.

BODRUM FK PERFORMANSI

Bodrum FK’nin başında 13 maça çıkan Volkan Demirel, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederek 0,77 puan ortalaması yakaladı.