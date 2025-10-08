Sadettin Saran'dan Yargıtay sürprizi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü ziyaret etti.

KERKEZ VE ŞENTÜRK’E MAKAMLARINDA ZİYARET

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre ziyaretler, Kerkez ile Şentürk'ün makamında gerçekleşti.

Sadettin Saran, ziyaretin ardından Ömer Kerkez'e imzalı Fenerbahçe forması takdim ederken Kerkez de Saran'a hediye takdiminde bulundu.

Saran ve yönetim kurulu üyeleri, ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk ile de bir araya geldi ve ziyaretin ardından birlikte fotoğraf çektirildi.

ANKARA SPOR SALONU’NA GİTTİLER

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri daha sonrasında Fenerbahçe ile Vakıfbank arasındaki Şampiyonlar Kupası mücadelesini izlemek üzere Ankara Spor Salonu’na gitti.