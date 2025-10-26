Sadettin Saran'dan Galatasaray'ı kızdıracak açıklama

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray - Göztepe maçına dair konuştu.

Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK’ye konuk olacak. 27 Ekim Pazartesi günü oynanacak mücadele öncesi sarı-lacivertliler kente geldi.

CUMHURİYET BALOSU’NA KATILDI

Takıma eşlik eden Başkan Sadettin Saran, Gaziantep Fenerbahçeliler Derneği'nde düzenlenen Cumhuriyet Balosu'na da katıldı.

Burada bir konuşma yapan Sadettin Saran, Galatasaray – Göztepe maçında yaşananlara değindi.

“MAÇTA OLANLARI MAALESEF TÜM TÜRKİYE İZLEDİ”

Sadettin Saran açıklamasında "Bugün maçta olanları maalesef tüm Türkiye izledi. Benim en gurur duyduğum şeylerden birisi bizim hiçbir futbolcumuzun dokunulmazlığı yok. Olamaz da. Biz Fenerbahçeliyiz. Biz sahaya çıkarız kanımızın son damlasına kadar mücadele ederiz. Yeneriz, yeniliriz ama biz hak yemeyiz” sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'a konuk olan Göztepe'de Bokele, Osimhen ile girdiği pozisyonun ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görmüştü. Hakem Oğuzhan Çakır'ın kararı Göztepe'nin tepkisini çekmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

