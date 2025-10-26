Göztepe'den Galatasaray maçı sonrası olay tepki

Göztepe'den Galatasaray maçı sonrası olay tepki
Yayınlanma:
Galatasaray'a mağlup olan Göztepe, maç sonu Bokele'nin gördüğü kırmızı karta tepki gösterdi.

Süper Lig’in 10. haftasında Göztepe deplasmanda Galatasaray ile karşılaştı. Rams Park’ta oynanan maçta öne de geçmeyi başaran İzmir ekibi rakibine 3-1’lik skorla mağlup oldu.

Galatasaray'da tüm planları bozan olay: TFF'nin ne yapması gerektiğini açıkladıGalatasaray'da tüm planları bozan olay: TFF'nin ne yapması gerektiğini açıkladı

BOKELE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Göztepe forması giyen Bokele’nin 42. dakikada Victor Osimhen ile girdiği pozisyon sonrası ikinci sarı kartını görüp takımını 10 kişi bırakması maçın en çok olayı oldu.

2024/11/07/hbgs.jpg

"TEK KELİMEYLE BİÇİLDİK"

Sosyal medyada hesaplarından pozisyonu paylaşan İzmir ekibi, “Her sene aynı film” diyerek karara tepki gösterdi. Maç sonu paylaşımında ise "Tek kelimeyle biçildik" dedi.

whatsapp-gorsel-2025-10-26-saat-19-28-08-91e23e08.jpg

DETAYLAR

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mehmet Kısal, Candaş Elbil

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez (Dk. 62 Kaan Ayhan), Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 62 Eren Elmalı), Lemina (Dk. 81 Arda Ünyay), Sara, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Icardi), Osimhen (Dk. 86 Ahmed Kutucu)

Göztepe: Lis, Furkan Bayır (Dk. 46 Taha Altıkardeş), Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney (Dk. 46 Miroshi), Dennis (Dk. 63 İsmail Köybaşı), Cherni, Efkan Bekiroğlu (Dk. 61 Olaitan), Janderson (Dk. 86 Bouajila), Juan

Goller: Dk. 6 Efkan Bekiroğlu (Göztepe), Dk. 19 Osimhen, Dk. 63 Sara, Dk. 66 Icardi (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 42 Bokele (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 15 Sanchez (Galatasaray)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
Spor
Kasımpaşa Beşiktaş mücadelesinde 6 dakikada ortalık karıştı
Kasımpaşa Beşiktaş mücadelesinde 6 dakikada ortalık karıştı
Beşiktaş'ta şaşırtan olay: Birden soyunma odasına gitti
Beşiktaş'ta şaşırtan olay: Birden soyunma odasına gitti
Okan Buruk: Hiç oynamamayı kabullenmesi gerekiyor
Okan Buruk: Hiç oynamamayı kabullenmesi gerekiyor