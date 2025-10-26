Göztepe'den Galatasaray maçı sonrası olay tepki

Süper Lig’in 10. haftasında Göztepe deplasmanda Galatasaray ile karşılaştı. Rams Park’ta oynanan maçta öne de geçmeyi başaran İzmir ekibi rakibine 3-1’lik skorla mağlup oldu.

Galatasaray'da tüm planları bozan olay: TFF'nin ne yapması gerektiğini açıkladı

BOKELE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Göztepe forması giyen Bokele’nin 42. dakikada Victor Osimhen ile girdiği pozisyon sonrası ikinci sarı kartını görüp takımını 10 kişi bırakması maçın en çok olayı oldu.

"TEK KELİMEYLE BİÇİLDİK"

Sosyal medyada hesaplarından pozisyonu paylaşan İzmir ekibi, “Her sene aynı film” diyerek karara tepki gösterdi. Maç sonu paylaşımında ise "Tek kelimeyle biçildik" dedi.

DETAYLAR

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mehmet Kısal, Candaş Elbil

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez (Dk. 62 Kaan Ayhan), Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 62 Eren Elmalı), Lemina (Dk. 81 Arda Ünyay), Sara, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Icardi), Osimhen (Dk. 86 Ahmed Kutucu)

Göztepe: Lis, Furkan Bayır (Dk. 46 Taha Altıkardeş), Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney (Dk. 46 Miroshi), Dennis (Dk. 63 İsmail Köybaşı), Cherni, Efkan Bekiroğlu (Dk. 61 Olaitan), Janderson (Dk. 86 Bouajila), Juan

Goller: Dk. 6 Efkan Bekiroğlu (Göztepe), Dk. 19 Osimhen, Dk. 63 Sara, Dk. 66 Icardi (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 42 Bokele (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 15 Sanchez (Galatasaray)