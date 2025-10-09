Sadettin Saran yönetiminden Ali Koç'a gönderme

Fenerbahçe Genel Sekreteri ve voleyboldan sorumlu yöneticisi Orhan Demirel, Vakıfbank maçının ardından AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası zaferi sonrası A Spor’a verdiği röportajda hem voleybol şubesinin başarısını hem de kulüp içindeki birlik atmosferini değerlendirdi.

Demirel, Sarı - Lacivertli camianın farklı branşlardaki yükselişinin ve Sadettin Saran yönetiminin verdiği desteğin artarak süreceğini vurguladı.

ALİ KOÇ'A GÖNDERME

Demirel, kupanın kazanıldığı günün Türk voleybolu adına tarihi bir an olduğunu belirterek eski başkan Ali Koç'a da göndermede bulundu. Demirel şöyle konuştu:

Dünyanın en iyi voleybolcularının olduğu iki takım Türkiye’de buluştu. Onları burada izlemek ülkemiz için gurur verici.

Ali Koç başkanımızın da fedakarlıklarıyla, takıma büyük değerler katıldı.

Çok güzel bir maç oldu. Bu kadar kaliteli, dünyanın en iyi voleybolcularını bize izlettikleri için iki takıma da teşekkür ediyorum.

Orhan Demirel: Uğurlu geldik

Fenerbahçe’nin 3. setlerde yaşadığı şanssızlığı kırdığını söyleyen Demirel, "Herhalde yeni yönetim olarak uğurlu geldik" diyerek takımın moralinin yüksek olduğunu ve sezona kupayla başlamanın motivasyonu artırdığını ifade etti.

Demirel, Vargas için "Voleybolun kraliçesi" dedi

Vargas’ın performansını ise "voleybolun kraliçesi" sözleriyle övdü.

Kim bu önemli kişiler? Saran'a Mesut Özil baskısı!

"GÖRÜLMEMİŞ DOSTLUK"

Camia içindeki birlik ve beraberlik havasına dikkat çeken Demirel, eski ve yeni yönetimlerin uyum içinde çalıştığını belirtti ve şunları ekledi:

Bu göstermelik değil, bunu yaşıyoruz.

Fenerbahçe için alışık olmadık ama çok güzel bir şey bu.

Demirel ayrıca, Ali Koç’un seçim sürecindeki desteğiyle kulüpte daha önce görülmemiş bir dostluk ortamı oluştuğunu vurguladı.

"FUTBOL DIŞINDA ZİRVEDEYİZ"

Demirel, Fenerbahçe’nin olimpiyatlara en çok sporcu gönderen kulüp olduğunu hatırlatarak, futbol dışındaki branşlarda büyük başarılar elde edildiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Ali Koç’tan önce de bu böyleydi, bundan sonra da böyle olacak.

"SAMANDIRA'DA GÜZEL HAVA"

Kulübün sporun her alanına yatırım yapmaya devam edeceğini belirten ve futbol şubesiyle doğrudan ilgilenmediğini vurgulayan Demirel, Samandıra’daki olumlu atmosferi şu sözlerle aktardı: