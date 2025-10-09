Kim bu önemli kişiler? Saran'a Mesut Özil baskısı!

Kim bu önemli kişiler? Saran'a Mesut Özil baskısı!
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran'a Mesut Özil'i göreve getirmesi için "Çok önemli kişiler" tarafından önerilerde bulunulduğu ileri sürüldü.

Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran'ın Samandıra'da futbol sorumlusu olarak görevlendireceği isim merakla beklenirken, çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, Futbol Arena'da "Gündem Fenerbahçe" programında yaptığı açıklamada Sadettin Saran'ın önüne çok ciddi bir şekilde Mesut Özil isminin koyulduğunu ileri sürdü.

Hamzaoğlu, şunları söyledi:

- Sayın Sadettin Saran spor camiasının içinden ve dışından bir takım ziyaretlerde bulunuyor. Bu ziyaretler esnasında yapmış olduğu istişarelerde, çok ciddi bir şekilde Mesut Özil'i başkanın önüne koymuşlar.

- Öneri çok önemli kişilerden gelmiş. Mesut Özil'i alırsan hem onun Samandıra'daki kariyeri hem iade-i itibarı demişler. Onun futbol bilgisinin Fenerbahçe'ye güç katacağını söylemişler ve Mesut Özil'i değerlendirmesi gerektiği yönünde tavsiyede bulunmuşlar.

- Görev tanımı ne olacak tam emin değilim ama teknik direktör değil. Sportif direktör mü olur, yardımcı antrenör mü olur bilmiyorum ama Samandıra'da Mesut Özil ismi, ciddi bir şekilde başkana aktarılıyor.

- Başkan, "Ekibimle, yönetimimle bir değerlendirme yaparız, bakacağız" demiş. Herhangi bir temas kurulmamış, teklif yapılmamış bunu kimse yanlış anlamasın ama çok önemli kişiler tarafından başkanın önüne koyulmuş.

AKP MKYK ÜYESİ OLMUŞTU

Alman Milli Takımı'nda yıllarca forma giyen, Alman vatandaşı olan Mesut Özil, Alman Milli Takımı'na alınmadıktan sonra Türkiye'ye gelmişti.

Mesut Özil'den Fenerbahçe çıkışıMesut Özil'den Fenerbahçe çıkışı

Kısa bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Mesut Özil, futbolu bıraktıktan sonra siyasete girdi. Mesut Özil, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

