Mesut Özil'den Fenerbahçe çıkışı

Eski futbolcu Mesut Özil’e ‘Yılın Spor İnsanı’ ödülü verildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katıldığı gecede Özil dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Gecede ‘Yılın Spor İnsanı’ eski futbolcu Mesut Özil ve ‘Yılın Sporcusu’ Sema Nur Yüksel seçildi. Özil ve Yüksel ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan aldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Spor deyince heyecan, coşku, enerji ve sevgi var. Bizi bir araya getirdiği için İsmet Yıldırım’a teşekkür ediyorum. Çocuklarını spora gönderdikleri için ailelere teşekkür ediyorum. Spor iyileştirir, spor birleştirir, spor yaraları sarar, özgüveni artırır” dedi.

Bakan Bak, “En önemli görevimiz bağımlılıkla mücadeledir. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için herkesi spor tesislerine bekliyoruz. Ailelere sesleniyorum çocuklarınızı spor salonlarına getirin. 3 binin üzerindeki okulumuzda spor kulüpleri kurduk. Güçlü Türkiye için çalışacağız, bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinleteceğiz. Türk sporunun dünya çapında zirveye çıkmasını istiyoruz” diye konuştu.

FENERBAHÇE MESAJI

Mesut Özil ise, “Benim için çok gurur verici bir geceydi. Gençlere başarılar diliyorum. Önümüzdeki yıllarda daha başarılı olacaklarına inanıyorum. Cumhurbaşkanımız ve belediye başkanımızın desteğiyle akademiyi kurmaya çalışıyoruz. Ben de heyecanla bekliyorum. Hedefim gençlerin elinden tutup futboldan geldiğim için bu alanı öğretmek. Ekip kurduk başaracağımızı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Takımların son dönemde gerçekleştirdiği transferlere yönelik Özil, “Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe’ye başarılar diliyorum. Süper Lig’de büyük transferler oldu. Büyük oyuncular geldi. Birkaç yıldır futbolu bıraktığım için gençlere özeniyorum, onların elinden tutmak önceliğim. Tabi önemli futbolcular Türkiye’ye geldiğinde marka değeri katıyor ama hedefim gençler” dedi.