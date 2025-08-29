Sadettin Saran teknik direktör adayını açıkladı
UEFA Şampiynolar Ligi’nde Benfica’ya elenen Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı.
SARAN'IN ADAYI SERGIO CONCEIÇAO
Yeni teknik direktörün milli arada belirlenmesi beklenirken Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran’dan sürpriz bir çıkış geldi. Sadettin Saran yazılı yaptığı açıklama ile teknik direktör adayının Sérgio Conceição olduğunu duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Büyük Fenerbahçe Camiasına Duyurumuzdur
Teknik direktörümüz Jose Mourinho'nun
bugün itibariyle kulüp yönetimimiz tarafından görevden alındığı haberi hepimizin malumudur.
Olağanüstü kongremize tam 23 gün kaldığı dikkate alındığında, verilecek olan yeni teknik adam kararı kuşkusuz hayati önem arz etmektedir.
Gelinen noktada artık ifade etmek zorundayız ki, teknik direktör adayımız Sérgio Conceição'dur.
Yönetimimizi ivedilikle harekete geçmeye davet ediyoruz.
Sérgio Conceição kulübümüze eski teknik direktörümüz Mourinho'dan daha iyi şartlarda gelmeye hazırdır.
Conceição'nun kulübümüzün genlerine de uygun, hırslı ve heyecan verici karakteri dikkate alınırsa, bizleri özlenen başarılara taşıyacağına olan inancımız tamdır.
Yönetimimizin bu görüş ve düşünceyle hareket etmesini umuyor, üzerimize düşecek bir görev varsa müdahil olmaktan mutluluk duyacağımızı ifade ediyoruz.
Fenerbahçe her şeyden önemlidir.