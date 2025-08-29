Sadettin Saran teknik direktör adayını açıkladı

Sadettin Saran teknik direktör adayını açıkladı
Yayınlanma:
Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından bir açıklama yapan Sadettin Saran teknik direktör adayını duyurdu.

UEFA Şampiynolar Ligi’nde Benfica’ya elenen Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı.

SARAN'IN ADAYI SERGIO CONCEIÇAO

Yeni teknik direktörün milli arada belirlenmesi beklenirken Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran’dan sürpriz bir çıkış geldi. Sadettin Saran yazılı yaptığı açıklama ile teknik direktör adayının Sérgio Conceição olduğunu duyurdu.

sergio-conceicao.jpg
Sadettin Saran'ın adayı Sergio Conceiçao

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Büyük Fenerbahçe Camiasına Duyurumuzdur

Teknik direktörümüz Jose Mourinho'nun

bugün itibariyle kulüp yönetimimiz tarafından görevden alındığı haberi hepimizin malumudur.

Olağanüstü kongremize tam 23 gün kaldığı dikkate alındığında, verilecek olan yeni teknik adam kararı kuşkusuz hayati önem arz etmektedir.

Gelinen noktada artık ifade etmek zorundayız ki, teknik direktör adayımız Sérgio Conceição'dur.

Yönetimimizi ivedilikle harekete geçmeye davet ediyoruz.

Sérgio Conceição kulübümüze eski teknik direktörümüz Mourinho'dan daha iyi şartlarda gelmeye hazırdır.

Conceição'nun kulübümüzün genlerine de uygun, hırslı ve heyecan verici karakteri dikkate alınırsa, bizleri özlenen başarılara taşıyacağına olan inancımız tamdır.

Yönetimimizin bu görüş ve düşünceyle hareket etmesini umuyor, üzerimize düşecek bir görev varsa müdahil olmaktan mutluluk duyacağımızı ifade ediyoruz.

Fenerbahçe her şeyden önemlidir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

