Sadettin Saran teknik direktör adayını açıkladı

UEFA Şampiynolar Ligi’nde Benfica’ya elenen Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı.

SARAN'IN ADAYI SERGIO CONCEIÇAO

Yeni teknik direktörün milli arada belirlenmesi beklenirken Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran’dan sürpriz bir çıkış geldi. Sadettin Saran yazılı yaptığı açıklama ile teknik direktör adayının Sérgio Conceição olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: