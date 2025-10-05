Sadettin Saran müjdeyi verdi: Ali Koç sonrası geri geldi

Sadettin Saran müjdeyi verdi: Ali Koç sonrası geri geldi
Yayınlanma:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Aziz Yıldırım döneminde kullanılan paket prim sistemini yeniden getirdi.

Fenerbahçe’de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul ile birlikte başkanlığa seçilen Sadettin Saran çalışmalarına devam ediyor.

7 yıllık Ali Koç yönetiminin ardından başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran’dan futbolcuları sevindirecek bir prim kararı geldi.

Fenerbahçe'de korkutan gelişme: Apar topar MR çekildiFenerbahçe'de korkutan gelişme: Apar topar MR çekildi

3 MAÇLIK PRİM DAĞITACAK

Saran, Aziz Yıldırım döneminde uygulanan paket prim sistemine geri döndü. Antalyaspor, Nice ve Samsunspor maçları için bu kararı uygulayan Sadettin Saran, Samsunspor maçından da galip ayrılmaları halinde takıma 3 maçlık prim dağıtacak.

sadettin-saran-futbol-takimiyla-bir-araya-geldi-19090004-5875-amp.webp
Sadettin Saran'dan paket prim

SAMSUNSPOR – FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak olan Samsunspor – Fenerbahçe mücadelesi saat 20.00’de başlayacak.

KRİTİK MAÇI HALİL UMUT MELER YÖNETECEK

Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Spor
Domenico Tedesco itiraf etti
Domenico Tedesco itiraf etti
Yüksel Yıldırım isyan etti: Yine aynı şeyleri yaşıyoruz
Yüksel Yıldırım isyan etti: Yine aynı şeyleri yaşıyoruz
Fenerbahçe'deki sorunu açıkladı
Fenerbahçe'deki sorunu açıkladı