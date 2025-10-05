Sadettin Saran müjdeyi verdi: Ali Koç sonrası geri geldi
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Aziz Yıldırım döneminde kullanılan paket prim sistemini yeniden getirdi.
Fenerbahçe’de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul ile birlikte başkanlığa seçilen Sadettin Saran çalışmalarına devam ediyor.
7 yıllık Ali Koç yönetiminin ardından başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran’dan futbolcuları sevindirecek bir prim kararı geldi.
3 MAÇLIK PRİM DAĞITACAK
Saran, Aziz Yıldırım döneminde uygulanan paket prim sistemine geri döndü. Antalyaspor, Nice ve Samsunspor maçları için bu kararı uygulayan Sadettin Saran, Samsunspor maçından da galip ayrılmaları halinde takıma 3 maçlık prim dağıtacak.
SAMSUNSPOR – FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak olan Samsunspor – Fenerbahçe mücadelesi saat 20.00’de başlayacak.
KRİTİK MAÇI HALİL UMUT MELER YÖNETECEK
Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturacak.