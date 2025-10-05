Fenerbahçe'de korkutan gelişme: Apar topar MR çekildi

Fenerbahçe'de korkutan gelişme: Apar topar MR çekildi
Yayınlanma:
Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de Ederson'un ağrıları nedeniyle MR çekildi.

Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla maçı Halil Umut Meler yönetecek. VAR hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.

Fenerbahçe'de Samsunspor kararı verildi: Tedesco yedeğe çektiFenerbahçe'de Samsunspor kararı verildi: Tedesco yedeğe çekti

MR ÇEKİLDİ

Karşılaşmaya artık birkaç saat kalırken Fenerbahçe’yi endişelendiren bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde, Ederson ağrıları nedeniyle MR’a girdi. Oyuncu hakkında son karar MR testlerinden çıkacak sonucun ardından belli olacak.

68dd9a229969a000f87cf30f.webp
Ederson'un durumu belirsiz

MUHTEMEL İLK 11’LER

Samsunspor: Okan, Zeki, van Drongelen, Tomasson, Celil, Coulibaly, Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Edson Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Spor
Domenico Tedesco itiraf etti
Domenico Tedesco itiraf etti
Yüksel Yıldırım isyan etti: Yine aynı şeyleri yaşıyoruz
Yüksel Yıldırım isyan etti: Yine aynı şeyleri yaşıyoruz
Fenerbahçe'deki sorunu açıkladı
Fenerbahçe'deki sorunu açıkladı