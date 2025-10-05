Fenerbahçe'de korkutan gelişme: Apar topar MR çekildi
Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.
HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla maçı Halil Umut Meler yönetecek. VAR hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.
Fenerbahçe'de Samsunspor kararı verildi: Tedesco yedeğe çekti
MR ÇEKİLDİ
Karşılaşmaya artık birkaç saat kalırken Fenerbahçe’yi endişelendiren bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde, Ederson ağrıları nedeniyle MR’a girdi. Oyuncu hakkında son karar MR testlerinden çıkacak sonucun ardından belli olacak.
MUHTEMEL İLK 11’LER
Samsunspor: Okan, Zeki, van Drongelen, Tomasson, Celil, Coulibaly, Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Edson Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri.