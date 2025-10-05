Fenerbahçe'de Samsunspor kararı verildi: Tedesco yedeğe çekti
Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturacak.
İLK 11’DE TEK DEĞİŞİKLİK
Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada net bir galibiyet almak isteyen Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, ilk 11’de tek bir değişikliğe gidecek.
ANDERSON TALISCA YEDEĞE
Milliyet’te yer alan habere göre; İtalyan teknik adam, Anderson Talisca’yı yedek kulübesine oturtacak. Yerine Edson Alvarez’in forma giymesi bekleniyor.
5 İSİM KAFİLEDE YOK
Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş ve Jhon Duran kafilede yer almıyor.
Kaynak:Milliyet