Sadettin Saran ile birleşmeye yeşil ışık

Gelen soru üzerine konuşan Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran ile birleşmeye açık kapı bıraktı.

Fenerbahçe’de 20-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesi ziyaretlerine devam eden Hakan Bilal Kutlualp’ten sürpriz bir açıklama geldi.

SADETTİN SARAN İLE BİRLEŞMEYE YEŞİL IŞIK

Katıldığı bir programda Sadettin Saran ile birleşme ihtimaline dair gelen soru üzerine konuşan Hakan Bilal Kutlualp, açık kapı bıraktı.

Hakan Bilal Kutlualp açıklamasında "Camiada Sadettin Saran'la birleşmemize yönelik bir istek var. Sadettin Bey tarafından da böyle bir stratejik istek var. Ama somut bir şey yok. 24 saatte her şey değişebilir” sözlerini sarf etti.

AZİZ YILDIRIM İLE DE BİRLEŞMEYE SICAK BAKIYOR

Hakan Bilal Kutlualp daha önce de yaptığı açıklamalarda Aziz Yıldırım’ın aday olması halinde birleşmeye sıcak baktığını dile getirmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

