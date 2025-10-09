Sadettin Saran havalara uçtu

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, VakıfBank’ı 3-2 yenerek AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası’nı kazandı.

Karşılaşmada ilk 2 seti kaybeden sarı lacivertliler, müthiş bir geri dönüşe imza atarak setleri 2-2'ye getirdi.

Büyük bir çekişmeye sahne olan final setini de 18-16 kazanan Fenerbahçe Medicana, kupayı kazandı.

Karşılaşmayı büyük bir heyecan içinde izleyen Sadettin Saran, final setinin tamamlanmasıyla birlikte adeta havalara uçtu.

Saran zemine inerek voleybolcularla birlikte poz verdi.

"BU BAŞLANGIÇ DEVAM EDECEĞİZ"

Daha sonra açıklamalarda bulunan Sadettin Saran, şunları söyledi:

“Sporcularımız inançlarını hiç kaybetmediler. Gurur duyuyoruz. Armanın hakkını müthiş verdiler. Bu başlangıç. Devam edeceğiz. Çok güzel işler yapacağız. Taraftarsız olmazdı. Müthiş bir destek vardı. Onlar bizim her şeyimiz. Çok mutlu ve gururluyuz.”

Fenerbahçe şampiyon: Vakıfbank karşısında muhteşem geri dönüş

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri ve Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Demirel ise, “Çok çekişmeli bir maç oldu. Sporcularımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Çok iyiydik. Bu kupa başlangıç. Devam edecek. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.