Sadettin Saran düğmeye bastı: İlk transferleri belli oldu

Fenerbahçe, ara transfer için harekete geçti. Fanatik'teki habere göre başkan Sadettin Saran'ın transferdeki ilk hedefleri belli oldu. Saran'ın Merih Demiral ve Kim-Min Jae'yi transfer etmek istediği belirtildi.

Merih Demiral, sarı lacivertli takımın alt yapısından yetişmişti. 27 yaşındaki oyuncunun Al-Ahli ile sözleşmesinin sezon sonunda biteceği, Fenerbahçe'ye gelmeyi de istediği ileri sürüldü.

Kulüplerin anlaşması halinde Merih'in devre arasında takıma katılacağı, aksi takdirde transferinin sezon sonunda yapılacağı bildirildi.

KİM-MİN JAE DE LİSTEDİ

Sadettin Saran'ın istediği diğer ismin de yine Fenerbahçe'nin eski futbolularından Kim-Min Jae olduğu iddia edildi.

Şu anda Bayern Münih'te yer alan Güney Koreli futbolcu geçirdiği sakatlıklardan sonra ilk 11'e dönemedi.

Kim-Min Jae, 2021'de Beijing Guoan'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler

Kısa sürede parlayan 28 yaşındaki futbolcu 1 sezon sonra Napoli'ye, oradan da Bayern Münih'e transfer olmuştu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın 2 futbolcuyu kadroya katmak için girişimlere başladığı da ileri sürüldü.