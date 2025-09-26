Sadettin Saran dayanamadı: Apar topar tesislere gitti

Dinamo Zagreb karşısında alınan mağlubiyet sonrası dayanamayan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Samandıra'ya giderek Domenico Tedesco ile görüştü.

UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk maçında Dinamo Zagreb ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Süper Lig’de Alanyaspor ve Kasımpaşa beraberliklerinin ardından Dinamo Zagreb karşısında gelen bu mağlubiyet tepkilere yol açtı.

SADETTİN SARAN SAMANDIRA’YA İNDİ

Sarı-lacivertlilerde başkanlığa seçilen Sadettin Saran alınan kötü sonuçlar sonrası Samandıra’ya indi. Başkan Sadettin Saran, Zagreb’ten gelen Domenico Tedesco ile acil bir toplantı yaptı. Görüşmede, Devin Özek de yer aldı.

Toplantıda, takımın kötü gidişatı, oyuncuların performansı ve takım içindeki sorunlar tartışıldı.

saran-tedesco.webp
Sadettin Saran ve Domenico Tedesco

YÖNETİMDE FİKİR AYRILIKLARI

Sadettin Saran ile yönetime gelen bazı isimler, İtalyan teknik adamla yolların ayrılması gerektiğini savunurken bazı isimler ise süre verilmesinden yana.

ANTALYASPOR MAÇI KADERİNİ BELİRLEYECEK

Domenico Tedesco’nun kaderi Süper Lig’de oynanacak olan Antalyaspor maçının ardından belli olacak. 28 Eylül Pazar günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

