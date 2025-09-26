Galatasaray ve Fenerbahçe iddiası: Garibanın işi muhallebi yerken kırılır dişi!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarında aldığı yenilgilerin nedeni tartışılırken, gazeteci Levent Tüzemen çarpıcı ifadeler kullandı.

Tüzemen, Sabah'taki habere göre şunları söyledi:

"Galatasaray ve Fenerbahçe deplasmanda oynadıkları rakipleriyle kendi evlerinde karşılaşsalardı kesin kazanırlardı. İki Türk takımının kadro kalitesi Frankfurt ve Zagreb'in çok üstünde. Galatasaray'ın yenilgisi 'Garibanın işi muhallebi yerken kırılır dişi' anlayışına benziyor. Soyunma odasına 3-1 galip gireceklerken, Yunus'un hatası, yenilen iki ters golle devreyi geride kapattılar.

Fenerbahçeli futbolcular, zihinsel olarak maça tam motive olamadılar. Çünkü hepsi sözleşmelerini eski başkan Ali Koç ile yapmıştı. Sadettin Saran'ın başkan olması oyuncularda telaş ve tedirginlik yarattı. En büyük sorun şu; Türkiye'de hiçbir büyük takımın tüm transferlerini temmuz ayında bitirdiğine tanık olmadım. Hepsi sonunu bekliyor, telaşla büyük paralar vererek, verimli olamayacak isimli oyuncuları alıyorlar. Asıl sorun bu…"

Galatasaray Barış Alper'le anlaştı: Alacağı maaş belli oldu

"Fenerbahçe'nin düştüğü duruma Galatasaray bile sevinmeyebilir"