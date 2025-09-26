"Fenerbahçe'nin düştüğü duruma Galatasaray bile sevinmeyebilir"

Fenerbahçe'nin özellikle Dinamo Zagreb maçı yenilgisi hayal kırıklığı yaratırken, gazeteci Mevlüt Tezel, çarpıcı ifadeler kullandı.

Tezel, Sabah'taki yazısında "Fenerbahçe için lig başlamadan bitti gibi! Çok sevmek bazen zarar verir. Ali Koç Fenerbahçe'yi ne kadar çok sevse ve başarılı olmaya çalışsa da giderken takıma büyük zarar verdi. Daha önce de söylediğim gibi seçim haziran ayında yapılmalıydı. Böylece kazananın hazırlık için yeterli zamanı olacaktı. Koç kazanma şansını artırmak için seçimi eylül ayının sonuna taşıdı. Transferler Avrupa maçlarına yetişmedi!" ifadelerini kullandı.

Tezel, şöyle devam etti:

"Kendisinin de ifade ettiği gibi baştan beri yanlış tercih olan Jose Mourinho ile önce devam kararı aldı, sonra da kovdu!

Kriz yerli bir hocayla aşılma şansı daha yüksekti ama "Yine mi İsmail Kartal" denmesin diye Süper Lig'i tanımayan Tedesco getirildi.

Aslında kaliteli bir kadro kuruldu. Ancak her yeni teknik direktör gibi Tedesco da farkını ortaya koymak için ideal 11'i ve taktiği değiştirdi.

Semedo ve Asensio'dan altı numara çıkarmak gibi saçmalıklar yaptı.

Dinamo Zagreb'in hocasının da dediği gibi "Fenerbahçe'nin iyi kadrosu var. Kaliteli futbolcuları var. Ama bir takım değiller." Sadettin Saran şimdi Tedesco'yu kovsa tazminatını vermesi gerekiyor.

Mourinho+Tedesco'yu göndermenin toplam maliyetinin 25 milyon Euro'yu bulacağı konuşuluyor!

Fenerbahçe'nin düştüğü durum o kadar kötü ki, sarı lacivertli takımın Avrupa'da topladığı puanlar sayesinde Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma şansı elde eden Galatasaray bile bu duruma sevinmeyebilir!"

