Ali Koç'tan Fenerbahçe yalanlaması geldi

Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç hakkında ortaya atılan “kulübe verdiği 360 milyon TL’yi geri aldı” iddiası, camiada tartışma yaratırken, Koç’tan konuya ilişkin yazılı açıklama geldi.

Koç, haberin tamamen asılsız olduğunu belirterek kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bir girişim olduğunu savundu.

Ali Koç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Şahsım hakkında basında yer alan ‘Fenerbahçe’ye verdiği borcun 360 milyon lirasını geri aldı’ başlıklı haber tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulübümüzün mali yapısı, bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmekte olup; tüm gelir-gider kalemleri, alacaklar ve borçlar şeffaf bir şekilde kamuoyuna açık olarak Genel Kurul üyelerimizle paylaşılmaktadır.