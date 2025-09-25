Ali Koç'tan Fenerbahçe yalanlaması geldi

Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe'de seçimi Sadettin Saran'a kaybeden eski başkan Ali Koç hakkında çıkan "Fenerbahçe'ye verdiği parayı geri aldı" haberlerine yanıt verdi.

Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç hakkında ortaya atılan “kulübe verdiği 360 milyon TL’yi geri aldı” iddiası, camiada tartışma yaratırken, Koç’tan konuya ilişkin yazılı açıklama geldi.
Koç, haberin tamamen asılsız olduğunu belirterek kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bir girişim olduğunu savundu.

"TAMAMEN ASILSIZ"

Ali Koç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Şahsım hakkında basında yer alan ‘Fenerbahçe’ye verdiği borcun 360 milyon lirasını geri aldı’ başlıklı haber tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır.
Kulübümüzün mali yapısı, bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmekte olup; tüm gelir-gider kalemleri, alacaklar ve borçlar şeffaf bir şekilde kamuoyuna açık olarak Genel Kurul üyelerimizle paylaşılmaktadır.

Sadettin Saran'ın Volkan Demirel'e yaptığı teklif ortaya çıktıSadettin Saran'ın Volkan Demirel'e yaptığı teklif ortaya çıktı

Koç, finansal tabloların çarpıtılarak camianın yanıltılmaya çalışıldığını belirterek, bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Ali Koç hakkında çıkan iddialar kısa sürede gündem olmuştu. Haberde, Ali Koç’un başkanlık görevini Sadettin Saran’a devretmesinin ardından kulübe verdiği 360 milyon TL’yi geri aldığı ileri sürülmüştü. Bu iddia, Fenerbahçe camiasında çeşitli tepkilere yol açmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

