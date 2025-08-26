Sadettin Saran bırakıyor: Başvuruyu resmen yaptı

Sadettin Saran bırakıyor: Başvuruyu resmen yaptı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe Başkan adayı Sadettin Saran'dan adaylık için flaş bir hamle geldi.

Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi Sadettin Saran, başkanlık adayını açıkladı.

Saran konuyla ilgili, "Fenerbahçemizin geleceği için üstümüze düşen sorumlulukla 'Söz Fenerbahçe' diyerek yola çıkmıştık. Çünkü camia olarak birliğe, değişime ve kesin olarak istikrarlı başarılara ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz.

saran.jpg
Sadettin Saran Fenerbahçe atkısıyla poz verdi

Kalbi Fenerbahçe için atan yüzlerce kongre üyemizin desteğiyle imza prosedürümüzü tamamlamış bulunuyoruz. Kongre üyelerimizin ve tüm taraftarlarımızın gösterdiği güven, var gücümüzle çalışmaya devam ederken bizim için ekstra bir motivasyon oluyor. Tüm taraftarlarımıza teşekkürler, onların yüzünü kara çıkarmayacağız. Sözümüz ilk günden beri net: Ne sabır ne süre, Söz Fenerbahçe." ifadelerini kullandı.

sadettinsaran.jpg
Sadettin Saran

FENERBAHÇE İÇİN BIRAKIYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe başkan adayı olan Sadettin Saran, sahibi olduğu bahis sitesi 'Tuttur' hisselerinden feragat etmek için Spor Toto’ya resmi başvuru yaptı.
Böylece Saran Tuttur'u resmen bırakacak.
Kanun ve kurallar gereği, kulüp başkanlarının bahis şirketleriyle bağlantısının olmaması gerektiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

