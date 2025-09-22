Sadettin Saran başkan seçildi: Tedesco'nun başına gelecekleri açıkladı

Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa’ya konuk oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Hafta içerisinde de Alanyaspor ile berabere kalan Fenerbahçe, art arda ikinci beraberliğini yaşadı.

10 kişi kalan Kasımpaşa karşısında alınan sürpriz beraberlik sonrası eleştiri okları teknik direktör Domenico Tedesco’ya yöneldi.

“SADETTİN SARAN NEZAKETEN DEMİŞ GİBİ GELİYOR”

Tedesco’nun durumunu Sadettin Saran’ın seçilmesiyle beraber değerlendiren Tümer Metin, "Sanki kaçınılmaz son gibi geliyor Tedesco değişimi. Şu anda Sadettin Saran ve yönetimi nezaketen yeni gelmiş bir hocaya 'Hayır, seni istemiyoruz.' diyemediği için nezaketen 'Devam ediyoruz, arkasındayız.' ifadelerini kullandılar gibi geliyor” dedi.

“YÖNETİM REAKSİYON ALIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM”

Tedesco ile yolların ayrılabileceğini belirten Tümer Metin, “Futbolda sonuçlar her şeyi belirler. Bu şekilde takımın çehresi değişmezse Tedesco ile yeni yönetim bir reaksiyon alır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.