Fenerbahçe’de seçim kaybedildi: Kerim Rahmi Koç gözyaşlarını tutamadı

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul tamamlandı. 12 bin 325 üyenin oyunu almayı başaran Sadettin Saran, Fenerbahçe’nin 38. başkanı seçildi.

7 YILLIK ALİ KOÇ DÖNEMİ SONA ERDİ

257 oy farkla Sadettin Saran’a kaybeden Ali Koç’un 7 yıllık başkanlığı sona erdi. Sandıkların sayılmasıyla birlikte kürsüye gelen Ali Koç bir konuşma yaptı.

Ali Koç 407 kişiye çok kızdı: Faturayı onlara çıkardı

“BAŞKANIN ETRAFINDA KENETLENME ZAMANI”

Sadettin Saran’a başarılar dileyen Ali Koç, “Son derece medeni, adil bir yarış oldu. Az farkla Sadettin Bey kazandı. Yolunuz açık, şansınız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz. Artık düşmanları içeride değil dışarıda aramanın zamanı. Başkanın etrafında kenetlenme zamanı” sözlerini sarf etti.

KERİM RAHMİ KOÇ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Babasını desteklemek için 2 gündür genel kurula gelen Kerim Rahmi Koç, da babasının konuşmasına dayanamadı. Kerim Rahmi Koç’un stattan ayrıldığı sırada gözyaşlarının aktığı görüldü.