Ali Koç 407 kişiye çok kızdı: Faturayı onlara çıkardı

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu. Seçimi az farkla kaybeden Ali Koç, geçersiz oylara çok sinirlendi.

Fenerbahçe’de Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirildi. Kenan Evren Lisesi arazisinde yapılan seçim sonucunda yeni başkan belli oldu.

24 bin üyenin oy kullandığı seçimde Sadettin Saran, 12 bin 325 bin, Ali Koç ise 12 bin 68 oy almayı başardı. 407 kişi ise geçersiz oy kullandı.

TFF'den Sadettin Saran açıklaması: Seçim biter bitmez yayınlandıTFF'den Sadettin Saran açıklaması: Seçim biter bitmez yayınlandı

ALİ KOÇ 257 OY FARKLA SEÇİMİ KAYBETTİ

8 yıldır Fenerbahçe’de başkanlık görevini sürdüren Ali Koç sadece 257 oy farkla rakibi Sadettin Saran’a kaybetti.

GEÇERSİZ OYLARA ÇOK SİNİRLENDİ

Sonuçların belli olmasının ardından ekibi ile bir değerlendirme yapan Ali Koç’un atılan 407 geçersiz oylara çok sinirlendiği ve mağlubiyetin en büyük faktörlerinden biri olarak gördüğü belirtildi.

“YOLUMUZ AÇIK ŞANSIMIZ BOL OLSUN”

Ali Koç seçimin ardından kürsüde yaptığı açıklamada ise "Bir kez daha Fenerbahçe seçim yaptığı zaman, nasıl yapar gösterdik. Son derece medeni, adil rekabet çerçevesinde yapıldı. Az farkla Sadettin Bey kazandı. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz. Yapacak çok işimiz var. Verecek çok büyük mücadelemiz var. Artık düşmanlar içeride değil dışarıda aramanın zamanı. Seçimlerimizin hayırlı uğurlu olsun. Başkanımızın etrafında kenetlenme zamanı. Sağ olun, var olun" sözlerini sarf etti.

