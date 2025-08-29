Sadettin Saran adres gösterdi: Beklenmedik Fatih Terim açıklaması

Sadettin Saran adres gösterdi: Beklenmedik Fatih Terim açıklaması
Yayınlanma:
Katıldığı canlı yayın sırasında “Yenildiğinizde kaybetmezsiniz. Pes ettiğinizde kaybedersiniz” diyen Sadettin Saran bu sözlerin Fatih Terim'e değil kendisine ait olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, NOW’da yayınlanan ‘Çalar Saat’ programına konuk oldu.

“YENİLDİĞİNİZDE KAYBETMEZSİNİZ PES ETTİĞİNİZDE KAYBEDERSİNİZ”

Sarı-lacivertlilerde yaşanan son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunan Sadettin Saran, Fatih Terim ile özdeşleşen “Yenildiğinizde kaybetmezsiniz. Pes ettiğinizde kaybedersiniz” sözlerini sarf etti. Saran ayrıca bu sözlerin Fatih Terim’e değil kendisine ait olduğunu aktardı.

“FATİH TERİM SAĞDA SOLDA KULLANIYOR AMA BU BENİM LAFIM”

Sadettin Saran açıklamasında "Ne zaman kaybedersiniz? Yenildiğinizde kaybetmezsiniz. Pes ettiğinizde kaybedersiniz. Ben hiç pes etmedim. Bu lafı kullanıyorum. Bu benim lafım. Fatih Terim sağda solda kullanıyor ama bu benim lafım" ifadelerini kullandı.

İLK RESMİ ADAY

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Adaylık için gerekli 500 imzayı toplayarak Yüksek Divan Kurulu’na teslim eden Sadettin Saran şu anda ilk ve tek resmi aday konumunda yer alıyor.

Kaynak:NOW

