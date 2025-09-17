Sabalenka'dan kötü haber

Sabalenka'dan kötü haber
Yayınlanma:
Belarus tenisçi Sabalenka, Çin Açık'tan çekildi.

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Belarus Aryna Sabalenka, sakatlığı nedeniyle Çin Açık'tan çekildi.

Turnuvanın organizatörleri, 27 yaşındaki tenisçinin 24 Eylül'de başlayacak Çin Açık'tan "küçük bir sakatlık" nedeniyle çekildiğini doğruladı.

Bu yıl ABD Açık'ta şampiyon olan, Avustralya Açık ve Fransa Açık'ta final oynayan Sabalenka, son grand slam turnuvasına daha hazır gidebilmek için ağustos ayında da Kanada Açık'a katılmamıştı.

Klasmanda Sabalenka'nın 2 bin 77 puan gerisinde olan Polonyalı Iga Swiatek, Güney Kore ve Çin'de katıldığı turnuvalarda şampiyonluğa ulaşması halinde iki raket arasında Suudi Arabistan'da yapılacak WTA Finalleri'nde dünya 1 numarası olma mücadelesi yaşanacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

