Mikanos'ta okuduğu kitap her şeyi değiştirdi: Aryna Sabalenka böyle şampiyon oldu

ABD Açık'ta tek kadınlarda şampiyon olan Aryna Sabalenka'nın hayatını okuduğu kitap değiştirdi.

Daily Mail'deki habere göre; Sabalenka Fransa Açık finalinde Coco Gauff'a yenilmesinin ardından teselliyi alkolde aramış ve 'tekila ve sakız' içmek için Yunanistan'ın tatil adası Mikonos'a gitmişti.

Habere göre New York'taki bu zaferin tohumları da o tatil sırasında atıldı.

Belaruslu tenisçi, "Mikonos'taydım, kitabımı okuyordum, manzaranın tadını çıkarıyordum ve şöyle düşünüyordum: 'Neden o iki finalde (Fransa ve Avustralya Açık) duygularımın beni kontrol etmesine izin vereyim ki? İşte o tatil duygularımı kontrol altına almamı sağladı. Korttan uzakta geçirdiğim zaman bana en iyi performansımı geri kazandırdı. Bu finale çıkarken kendi kendime duygularımı kontrol edeceğime ve maçta ne olursa olsun bunun önemli olmadığına karar verdim" dedi.

Sabalenka'nın zihniyeti ve fitness koçu Jason Stacey de "Belirli bir kitap okumaya başladı. Her şey yerli yerine oturdu. Bizim için bu, bazı şeyleri anlamaya, kafasından çıkarmaya başlaması gerçekten güzel bir şeydi. Çünkü daha önce, daha büyük bir şeye dönüşene kadar her şeyi kendine saklama alışkanlığı vardı. Bunu görmek oldukça etkileyiciydi" ifadelerini kullandı.

Bu James R. Doty'nin "Sihir Dükkanına Doğru" adlı kitabıydı.

Sabalenka, "Bu beyinle ilgili, adamın kendini nasıl kontrol edeceğini, nasıl fazla düşünmeyeceğini öğrendiğinin gerçek hikayesi. O kitabı okuyunca birçok şeyin farkına vardım. O kitap gerçekten odaklanmama ve önemli noktalardaki doğru şeylere odaklanmama yardımcı oldu. O kitabı okuyan ve tavsiye eden çok sayıda arkadaşım vardı. 'Aman Tanrım, bunu mutlaka okumalısın, bu kitap inanılmaz' diyorlardı. Ben de 'Tamam,' dedim. 'O kitabı almam için doğru zamandı" diye konuştu.