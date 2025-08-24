Rize’de motosiklet şov

Tunca Beldesi’nde bu yıl 15’incisi düzenlenen Formulaz Tahta Araba yarışlarına katılan ünlü akrobasi şovmeni Birkan Polat, yarışlar arasında gösteri düzenledi.

Motosikleti ile yaptığı akrobatik hareketlerle izleyenlerden sık sık alkış alan Polat'ın, özel şovu olan motosikletinin tekerlekleri ile alev söndürme hareketi izleyenleri şaşkın bıraktı.

Birçok kişinin heyecanla izlediği şov Polat’ın Türk Bayrağı açmasıyla sona erdi. Şovunu tamamlayan Polat’a ödül taktim edilirken, tahta araba sürücüleri tarafından havaya atılarak tebrik edildi.

‘DOĞANIN İÇİNDE GÖSTERİ YAPMAK AYRI BİR GÜZEL’

Doğanın içerisinde gösteri yapmanın çok güzel olduğunu söyleyen Birkan Polat, “Rize'de yapmış olduğum gösteriyi çok çok daha fazla seviyorum. Çünkü Türkiye’nin hiçbir yerinde, mesela gösteri sonrası havaya atmıyorlar. Ama burada insanlar sevgisi çok fazla olduğu için beni kendilerinden biri sayıp seviyorlar, seviyorlar ve havaya atıyorlar. Türkiye'nin her yeri güzel, her yerinde gösteri yapmak çok güzel. Rize’nin ayrı bir doğası var. Doğanın içinde gösteri yapmak ayrı bir güzel. Ne kadar güzel organizasyon, o kadar güzel gösteri” dedi.

‘10 SENE BOYUNCA DA DEFALARCA KEZ DÜŞTÜM’

Motosiklet sürmede ekipmanın önemli olduğunu dile getiren Polat, “Bu sporu tamamen trafiğe kapalı alanlarda yapıyorum ve böyle başladım, böyle devam ediyorum. Onlara da bunu öneririm. Spora başladığım zaman, Türkiye'nin her ilini gezip motosikletin tehlikeli bir spor olmadığını; koruma ekipmanlarıyla ve kural çerçevesinde yapıldığında hayati risk taşımadığını öne sürmek için akrobasi yapmaya başladım. Bunca yıldır akrobasi yapıyorum, yaklaşık 10 sene oldu. 10 sene boyunca da defalarca kez düştüm ama koruma ekipmanlarım sayesinde bunun önüne geçtim” diye konuştu.