Rıdvan Dilmen Mourinho'nun sözleşmesindeki can yakan maddeyi açıkladı

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun görevine bu sabah yaptığı açıklamayla son verdi.

Sarı lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz."

RIDVAN DİLMEN'DEN ÇARPICI SÖZLER

Fenerbahçe'nin Mourinho ile yollarını ayırmasından sonra yorumcu Rıdvan Dilmen'in dün akşam Show TV'de katıldığı programdaki sözleri gündem oldu.

Dilmen, Mourinho'nun sözleşmesindeki can yakan detayı şöyle açıkladı:

"Mourinho'nun geldiği günden beri çok negatif demeçleri var. Bu kafada olan bir antrenör çok tehlikeli. Maçtan önce 'Biz elenirsek yönetim yüzünden' diyor. Bombayı Ali Koç'un kucağına koyuyor. 'Benfica bizden çok iyi' dedi. Benfica bizden çok iyi falan değil! Benfica'ya Real Madrid muamelesi yapıyor.

Bence Mourinho'nun sözleşmesinde problem var. Mesela; Beşiktaş ile Solskjaer yolları ayırdı ya... Solskjaer başka bir takım ile anlaşırsa Beşiktaş ona maaş ödemez. Ancak duyduğum kadarıyla Mourinho bugün kovulsa, başka bir takıma gitse Fenerbahçe, Mourinho'ya maaş ödemeye devam edecek."

Bu programdan sonra sabah saatlerinde Mourinho'nun görevine son verildiği duyuruldu.