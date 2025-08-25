Rıdvan Dilmen isyan etti: Bunlar olmaz

Galatasaray'ın Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği maçın ardından Rıdvan Dilmen Süper Lig'in kalitesinin düşük olduğunu savunarak adeta isyan etti.

Galatasaray’ın Kayserispor karşısındaki performansı, ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen’in dikkat çekici açıklamalarıyla gündeme oturdu.
Dilmen, sarı-kırmızılıların hem kadro kalitesini hem de istatistiksel üstünlüğünü vurgulayarak Türk futbolunun genel seviyesine dair sert eleştirilerde bulundu.
Dilmen, Galatasaray’ın son haftalardaki yükselen formuna dikkat çekerek, özellikle yeni transfer Leroy Sane’nin takıma uyum sürecini değerlendirdi:

Sane’nin ilk iki haftada yaşadığı problemleri gördük.
Ama bugün sahada koordinasyonu tamamlamış bir oyuncu vardı.

Galatasaray’ın son 14 maçta 41 gol atıp sadece 4 gol yemesi, Dilmen’in analizlerinde öne çıkan bir diğer başlıktı. Son 8 maçta kalesinde gol görmeyen takım için şu ifadeleri kullandı:

Bu matematiğe bakınca iki şey ortaya çıkıyor:
Bir, Galatasaray gerçekten çok iyi.
İki, Türkiye’de futbol falan yok.

Yalnızca bireysel yeteneklerle değil, takımın çalışma disipliniyle de öne çıktığını belirten Dilmen, Galatasaray’ın oyun gücünü şöyle özetledi:

Özetlere sığmayacak kadar çok pozisyon üretiyorlar.
3 maçta 10 gol, sıfır yenilen gol.
Bu istatistikler Avrupa’da bile nadir görülür.

LİG ELEŞTİRİSİ

Türk futbolunun genel seviyesini eleştiren Dilmen, ligdeki takımlar arasındaki uçuruma dikkat çekti ve adeta isyan etti:

Ligimizde ağır siklet boksörler, hafif sikletlerle mücadele ediyor.
En az 10 takım bu seviyede hafif siklet.
Bu gerçekleri görmemiz lazım.
102 puanlar, 99 puanlar rekorlar.
Bunlar olmaz.
102 puanlar, 99 puanlar.
Bunlar gerçekçi değil.
Bu lig neden erteleniyor, anlamıyorum.
Galatasaray’la Fenerbahçe’nin rakiplerinden farkı çok büyük.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

