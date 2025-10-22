Rıdvan Dilmen ilk yayınına çıktı: Galatasaray için olay iddia

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray – Bodo/Glimt maçıyla beraber Sports Digitale’deki ilk yayınına çıktı.

“KORKUNÇ BİR TARAFTAR BASKISI VARDI”

Galatasaray’ın performansına dair konuşan Rıdvan Dilmen, “Galatasaray'ın genetiğinde baskılı başlamak vardır. Korkunç bir taraftar baskısı vardır. Kurayı kazanırsa ekranın sol tarafındaki kaleyi alır. İlk 15-20 dakika müthiş bir baskı yapar. Maçın başlangıcı da buydu” dedi.

Bodo/Glimt teknik direktörü dayanamadı: Galatasaray maçında şaşkına çeviren hareket

“PUAN KAYBETMEDEN ŞAMPİYON OLMA İHTİMALİ YÜKSEK”

Sarı-kırmızılıların ligde puan kaybetmesinin zor olduğunu vurgulayan Rıdvan Dilmen, "Şu tempoyla Galatasaray'ın Türkiye'de hiç puan kaybetmeden şampiyon olma ihtimali yüksek. Ancak bu sürdürülebilir tempo değil. Hoca da oyuncular da bunu biliyor” ifadelerini kullandı.

“OSIMHEN’İN ÖNÜNDE ÖNEMLİ BİR OYUNCU YOK”

Rıdvan Dilmen, Victor Osimhen için ise "Osimhen, şu anda yüzde 60'ında falan. Sakatlık geçirdi. Onun önünde böyle bir oyuncu yok. Mbappe, sol kanat da oynuyor. Bana göre Harry Kane de farklı tip bir oyuncu. Bu paralar verilir mi? Demek ki veriliyormuş” sözlerini sarf etti.