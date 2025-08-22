Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını açıkladı

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki şansına dair konuştu.

“BODO’NUN YERİNE AVRUPA’DA OLABİLİRDİ”

Geçtiğimiz sezonu hatırlatan Rıdvan Dilmen, "Galatasaray geçen yıl Avrupa Ligi'nde iddia ediyorum Lemina-Torreira-Sara, yani sezon sonundaki 11'iyle olsaydı sahada, Bodo'nun yerine olabilirdi Avrupa'da” dedi.

“SON 16’YA GİRME ŞANSI YÜZDE 70”

Son 16’ya girme şanslarından bahseden Rıdvan Dilmen, "Ben Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya girme ihtimalini yüzde 70 görüyorum. Az bir sayı değil yüzde 70” ifadelerini kullandı.

“ORTA SAHAYA DA İHTİYAÇ GÖRÜYORUM”

Transfer çalışmaları için de konuşan Rıdvan Dilmen, “Orta sahaya da bir ihtiyaç görüyorum. Sağ bek ve stoperi Kaan'la yamayabilirsiniz ama Galatasaray'ın bu 3 orta saha ayarında bir oyuncu alması lazım” sözlerini sarf etti.