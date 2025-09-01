Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferinde nasıl hata yaptığını açıkladı

Rıdvan Dilmen, Süper Lig’de Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği’ni 3-1 yendiği maç sonrası Kerem Aktürkoğlu transferi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

HT Spor’da yayınlanan programda konuşan Dilmen, "Kerem Aktürkoğlu tartışması çok oldu. Bence anlamsız bir tartışma. Fenerbahçe evet hata yaptı. Fenerbahçe, Benfica maçlarında Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica formasıyla görmeyecektik biz. Stratejik bir hataydı bu.

Sonuçta alındı. Keşke daha önce olmuş olsaydı. Birincisi lig için alındı, ikincisi Şampiyonlar Ligi'nde değil ki, rakipte değiller... O yüzden orada Galatasaray'ın bir jesti oldu, eyvallah. Ama Fenerbahçe'nin tarihinde çok jestleri olmuştur. Bunun ahlak ve ahlaksızlıkla ilgisi yoktur" dedi.

Rıdvan Dilmen’in diğer sözleri şu şekilde:

Arkadaşlarımızın isimleri ve yabancıların isimleri dolanıyor. Ne ben biliyorum ne de yöneticiler biliyor. Kesinlikle bilmiyorlar. Bence Ali Bey'in kafası da net değil. Bence yerli teknik direktör olmalı. Genelde son 20-30 yıla baktığımızda yerli antrenörlerle şampiyon olmuş Fenerbahçe.

Gündemdeki adaylar var. Kim gelmeli sorusu en son sorulacak kişilerden biri benim. Müsaadenizle bunu kendime bırakmam lazım. Fenerbahçe kulübüm gel bir istişare edelim, kimi tavsiye edersin...

Konuşulan adayları konuşalım... Emre Belözoğlu çalıştığı için gündeme gelmedi bildiğim kadarıyla. Volkan Demirel ve Aykut Kocaman'ı bir ayırmıştık dün geceye kadar. Programında Aykut Kocaman ile çalışırım başka çalışmam diyor Volkan Demirel.

Vinconzo Montella'yı ilk gündeme getiren benim. Olsun diye değil. Ligimizi tanıyor. Roger Schmidt ile ilgili de bir kere öncelikle kongre var. 18 aylık bir kongre. Başkan Ali Bey de devam etse Sadettin Bey de olsa 18 ay sonra bir daha kongre var. 20-21'in de olacak kongreye Roger Schmidt'i getirmek 2. Mourinho vakası olmasın.

Örneğin Sadettin Saran, Sérgio Conceição açıkladı ve kazandı... Fenerbahçe, Roger Schmidt'i aldı ne yapacağız şimdi? Bunun için zor bir karar. İsmail Kartal son bıraktığında 99 puan topladı. İyi oynadı mı, bence çok iyi oynadı. 2. gelişinde lig bitmişken gelmişti iyi futbol oynatmıştı.

Son yılında iyi futbol oynattı ve iyi puan aldı ama rakibi 3 puan daha fazla aldı diye şampiyon olamadı. Aykut Kocaman yerli olanlardan en iyisi.

Volkan Demirel ayrı çağrılsa da, İsmail Kartal ayrı çağrılsa da Aykut Hoca ayrı çağrılsa da bir telefona bakacak insanlar. Beni çağırın demiyorum. Ben hocalığı bıraktım. Ne zaman yangın olsa İsmail hoca geliyor.

2 sezon tam çalıştı hocamız. Ayrıca Fenerbahçe'nin görevi de bir telefonla gitmektir. Aykut Hoca da gider. Ki Aykut hocayla konuştum.

Böyle bir durum varsa, 'Hocam biz hayatımız boyunca borçluyuz Fenerbahçe'ye' dedi. İsmail hocayla konuşmadım ama alacağım cevap aynıdır. Volkan hocayla zaten başka bir şey beklememiz mümkün değil. Ben de o, şu, bu diyemem.