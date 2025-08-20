Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin bütün parasını istedi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe son olarak Salzburg’dan Dorgeles Nene’yi kadrosuna kattı. Katıldığı HT Spor yayınında Fenerbahçe’nin gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, 8 numara transferi yapması gerektiğini vurguladı.

Rıdvan Dilmen açıklamasında “Büyük takımlar sadece 6 numara ile oynamaz. Türkiye liginde orta sahada iki 8 numaraya ihtiyaç vardır. Fenerbahçe bütün parasını bu pozisyona harcamalı” ifadelerini kullandı.

Mourinho’nun İrfan Can Kahveci’yi istemediğini belirten Rıdvan Dilmen, “İrfan Can Kahveci Mourinho'nun hiç düşünmediği bir oyuncu gibi görünüyor. Aklının ucunda dahi yok İrfan Can. İrfan Can Eğribayat ise beğendiğim bir kaleci ama Mourinho'nun en acil ihtiyacı sağ ayaklı bir 8 numara. Hiç şansı yok, alması lazım. Ne yapıp edip Appiah bulacak” sözlerini sarf etti.

Üçlü savunmadan vazgeçileceğini aktaran Rıdvan Dilmen, "Görünen o ki Fenerbahçe iki kanat oyuncusu transfer edecek: Biri Nene, diğeri de Kerem diyelim... Bu transferler gerçekleşirse üçlü savunma dönemi kapanır. Nene geldi, Kerem veya herhangi bir isim de gelirse üçlü diye bir formatı kalmadı demektir Fenerbahçe'nin” dedi.