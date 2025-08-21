Rıdvan Dilmen dayanamadı: Mourinho cin gibi

Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Fenerbahçe’nin Benfica ile Kadıköy’de 0-0 berabere kalması, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

HT Spor ekranlarında mücadeleyi değerlendiren usta yorumcu Rıdvan Dilmen, hem teknik hem taktik açıdan sarı-lacivertli ekibe sert eleştiriler yöneltti.

Özellikle Fenerbahçe’nin düşük gol beklentisi istatistiği, Dilmen’in tepkisini çekti.

DİLMEN DAYANAMADI

Dilmen, Fenerbahçe’nin hücum üretkenliğini yetersiz bulduğunu vurgulayarak, “Fenerbahçe takımı 0.34 gol beklentisiyle oynar mı Allah aşkına ya!” ifadelerini kullandı. Bu istatistik, sarı-lacivertlilerin maç boyunca pozisyon üretmekte ne denli zorlandığını gözler önüne serdi.

"UZATMA KOMİK"

Karşılaşmanın hakemi Daniel Siebert’in yönetimi de Dilmen’in hedefindeydi. Özellikle maçın sonuna eklenen 4 dakikalık uzatma süresini “komik” olarak nitelendiren yorumcu, “Bu maçın en az 6 dakika uzaması lazımdı. Oyuncu değişiklikleri, kırmızı kart, su molaları. Hakem maçı bitirmek istedi” diyerek tepkisini dile getirdi.

"MOURINHO CİN GİBİ"

Dilmen, Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho’nun oyun planını da eleştirdi. “Mourinho cin gibi, bu tip hakemleri iyi tanır. Fenerbahçe sadece savunmayı düşünüyor. Bu futbolla Şampiyonlar Ligi’nde hiçbir şey yapamazlar” diyerek sarı-lacivertli takımın hücumda yetersiz kaldığını savundu.

Son iki maçta rakiplerinin kırmızı kartla eksildiğini hatırlatan Dilmen, Fenerbahçe’nin sayısal üstünlüğü değerlendiremediğini belirtti. "11’e 10 oynuyorsun ama akan oyunda pozisyon yok. Bu oyuncularla değil, bu antrenman modeliyle ilgili" diyerek teknik ekibe mesaj verdi.

LİZBON UYARISI

Dilmen, Benfica ile oynanacak rövanş maçına da dikkat çekerek, "Fenerbahçe’nin kazandığı bir şey yok. Elendiğin zaman Feyenoord maçının bir anlamı kalmıyor" diyerek Şampiyonlar Ligi bileti için Lizbon’daki mücadeleyi hayati gördüğünü ifade etti.