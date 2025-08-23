Rekor transfer gerçekleşti: 78 milyon euro!

Rekor transfer gerçekleşti: 78 milyon euro!
Yayınlanma:
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Crystal Palace'dan Eberechi Eze'yi kadrosuna kattı.

Arsenal'in açıklamasında, "10" numaralı formayı giyecek 27 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

''GÜÇLÜ VE HEYECAN VERİCİ BİR OYUNCU''

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, imzaya ilişkin Eze'yi Arsenal'e getirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Hücum oyunumuza yeni bir boyut kazandıracak güçlü ve heyecan verici bir oyuncu. Bir oyuncu olarak yeteneği ve zekası kadar öne çıkan şey, kariyeri boyunca bugün bulunduğu noktaya gelmek için gösterdiği sıkı çalışma." ifadelerini kullandı.

Eze, Crystal Palace ile İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) ve İngiltere Süper Kupası'nı kazandı.

İngiliz basınına göre 67.5 milyon pounda (78 milyon euro) Londra ekibine transfer olan İngiliz futbolcu, kariyerine Arsenal altyapısında başladı.

KULÜP SATIŞ REKORU KIRILDI

Crystal Palace ise Eze'nin transferiyle "kulüp satış rekoru" kırıldığını açıkladı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Spor
Deniz Çoban: Penaltı verilmeliydi
Deniz Çoban: Penaltı verilmeliydi
Sinan Engin Kayserispor Galatasaray maçının sonucunu duyurdu
Sinan Engin Kayserispor Galatasaray maçının sonucunu duyurdu
Mourinho: Burada teknik direktör futboldan en az anlayan kişi
Mourinho: Burada teknik direktör futboldan en az anlayan kişi