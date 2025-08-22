Reis'ten Atina itirafı: Dersimizi aldık

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Samsunspor, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Atina Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadele, kırmızı-beyazlılar için hem heyecanlı hem de öğretici bir deneyim oldu. Teknik direktör Thomas Reis, maç sonrası yaptığı açıklamalarda hem karşılaşmayı değerlendirdi hem de rövanş için umut dolu mesajlar verdi.

HEYECANA VURGU YAPTI

Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Reis, uzun bir aradan sonra Avrupa sahnesine çıkan oyuncularının ilk yarıda heyecanlı olduklarını belirtti. “Bu heyecanı anlayışla karşılıyorum” diyen tecrübeli teknik adam, ikinci yarıya daha iyi başladıklarını ve kornerden gelen golle öne geçtiklerini ifade etti. Ancak bu üstünlük uzun sürmedi; Panathinaikos, duran toplardan bulduğu iki golle skoru lehine çevirdi.

DERSLER ALINDI

Reis, maçın favorisinin Panathinaikos olduğunu kabul ederek, "Hatalarımızdan elbette ders çıkarmamız gerekiyor. Sonuç bizim adımıza 'en iyi sonuç oldu' diyemem. Avrupa tecrübesi bizden fazla. Bu yüzden bu sonucu sürpriz olarak görmüyorum" dedi. Ancak Samsunspor’un ikinci maçta sahasında oynayacağı karşılaşma için umutlu konuştu:

Bu skoru değiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Taraftarlarımızın desteğiyle baskı kurmamız gerekiyor. İkinci maç her şeye açık.

MAÇIN ÖZETİ:

51. dakikada Samsunspor, Logi Tomasson’un kafa golüyle öne geçti.

65. dakikada Kyriakopoulos’un golüyle Panathinaikos eşitliği sağladı.

74. dakikada Palmer-Brown’un kafa vuruşuyla ev sahibi ekip galibiyeti aldı.

TARAFTARA ÇAĞRI

Reis’in mesajı netti: Bu takım geri dönebilir.

Samsunspor, 28 Ağustos’taki rövanşta kendi sahasında oynayacak ve Avrupa’da tur atlama hayalini canlı tutmak için mücadele edecek. Teknik heyet ve oyuncular, taraftarın desteğini arkasına alarak Panathinaikos’a karşı rövanşta farklı bir senaryo yazmak istiyor.