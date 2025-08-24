Real Madrid'de bir tuhaf sakatlık: Bir anda kendini yerde buldu

Real Madrid'de bir tuhaf sakatlık: Bir anda kendini yerde buldu
Yayınlanma:
Evde oğluyla top oynayan Valverde, ayağı kayınca yere yığıldı. Oyuncu hafif bir sakatlık yaşadı.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid’in yıldız futbolcusu Federico Valverde, evinde oğluyla futbol oynarken neye uğradığını şaşırdı.

AYAĞI KAYDI

Oğlundan gelen topa vurmak isteyen Valverde ayağının kayması sonucu kendini bir anda yerde buldu.

HAFİF BİR SAKATLIK YAŞADI

Yapılan inceleme sonrası Uruguaylı futbolcunun hafif bir sakatlık yaşadığı ancak kısa sürede iyileşeceği kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

O anların görüntüsü sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar, yıldız futbolcuya geçmiş olsun dileklerini iletti.

OSASUNA MAÇINDA 90 DAKİKA BOYUNCA SAHADA KALDI

27 yaşındaki futbolcu, La Liga’nın ilk haftasında oynanan Osasuna maçına ilk 11’de başlamış ve 90 dakika boyunca sahada kalmıştı.

federico-valverde.webp
Federico Valverde

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Spor
Galatasaray yine kazandı: Eren Elmalı Kayseri'de yıldızlaştı
Galatasaray yine kazandı: Eren Elmalı Kayseri'de yıldızlaştı
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a yapılan 3 teklifi açıkladı
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a yapılan 3 teklifi açıkladı
TFF Süper Lig ekiplerine kötü haberi verdi: Galatasaray ve Fenerbahçe de var
TFF Süper Lig ekiplerine kötü haberi verdi: Galatasaray ve Fenerbahçe de var