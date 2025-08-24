Real Madrid'de bir tuhaf sakatlık: Bir anda kendini yerde buldu
Evde oğluyla top oynayan Valverde, ayağı kayınca yere yığıldı. Oyuncu hafif bir sakatlık yaşadı.
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid’in yıldız futbolcusu Federico Valverde, evinde oğluyla futbol oynarken neye uğradığını şaşırdı.
AYAĞI KAYDI
Oğlundan gelen topa vurmak isteyen Valverde ayağının kayması sonucu kendini bir anda yerde buldu.
HAFİF BİR SAKATLIK YAŞADI
Yapılan inceleme sonrası Uruguaylı futbolcunun hafif bir sakatlık yaşadığı ancak kısa sürede iyileşeceği kaydedildi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
O anların görüntüsü sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar, yıldız futbolcuya geçmiş olsun dileklerini iletti.
OSASUNA MAÇINDA 90 DAKİKA BOYUNCA SAHADA KALDI
27 yaşındaki futbolcu, La Liga’nın ilk haftasında oynanan Osasuna maçına ilk 11’de başlamış ve 90 dakika boyunca sahada kalmıştı.