Real Madrid'de Arda Güler isyanı: Saha içi konuşmaları ortaya çıktı
Real Madrid'in Atletico Madrid'de 5-2'lik tarihi skorla yenildiği maçta 1 gol 1 asistle oynayan Arda Güler'in penaltıya sebebiyet verdiği pozisyonun saha içi konuşmaları ortaya çıktı.

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Real Madrid, Atletico Madrid'e deplasmanda 5-2 mağlup oldu ve bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı.

Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, tarihi hezimete rağmen 1 gol 1 asistle oynayarak maçta öne çıktı.

Arda Güler'in penaltıya sebep olan müdahalesi

PENALTIYA SEBEBİYET VERDİ

Genç yıldız, ikinci yarının başında ceza sahasında yaptığı müdahale ile penaltıya sebebiyet verdi.

Pozisyon sonrası sahada yaşanan konuşmalar, DAZN’ın El Post programında yayınlandı.

Arda Güler'in sebebiyet verdiği penaltıya isyan etti

ARDA GÜLER'İN PENALTI İSYANI

Arda Güler, Nico Gonzalez'in ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından hem hakeme hem de rakibine sürekli olarak “Topa dokundum, topa dokundum” sözlerini tekrarladı.

VAR ile yapılan inceleme sonrası hakem Alberola Rojas, kararı onayladı ve penaltı noktasını gösterdi.

Xabi Alonso karara itiraz etti

XABI ALONSO İTİRAZ ETTİ

Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso da penaltıya itiraz ederek “Arda topa dokundu, bu penaltı değil” dedi.

Real Madrid kaptanı Carvajal ise hakemin yanında giderek, “Ne penaltı ne kırmızı kart, bizim için hiçbir şey yok” dedi ve itirazda bulundu.

Diego Simeone Arda Güler'in pozisyonuna kırmızı kart istedi

SIMEONE KIRMIZI KART İSTEDİ

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone ise hakemin sarı kart göstermesine tepki göstererek, “Bu kırmızı kart, kırmızı! Sarı değil” ifadelerini kullandı.

Derbinin en çok konuşulan pozisyonu İspanyol basınında geniş yer buldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

