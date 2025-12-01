Real Madrid liderliği kaptırdı

LaLiga'nın 14. haftasında Girona, sahasında Real Madrid'i ağırladı. Municipal de Montilivi Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip Azzedine Ounahi'nin 45. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

ARDA GÜLER İLK YARIDA OYNADI

Real Madrid'in 44. dakikada attığı gol iptal edilirken, Arda Güler ilk yarıda sahada yer aldı. Milli futbolcu 45 dakika oynadığı mücadelede 25 kez topla buluştu ve %90 isabetli pas oranıyla oynadı.

MBAPPE PENALTIDAN DENGEYİ SAĞLADI

İkinci yarıda Arda Güler'in yerine Eduardo Camavinga'nın oyuna girmesinin ardından Kylian Mbappe, 67. dakikada kullandığı penaltı golüyle skorda 1-1'lik eşitliği sağladı. Maçın geri kalan bölümünde başka gol olmayınca takımlar birer puanla yetinmek zorunda kaldı.

LİDERLİK BARCELONA'YA GEÇTİ

Bu sonuçla ligde üst üste üç maç berabere kalan Real Madrid, puanını 33'e yükseltirken liderlik koltuğunu Barcelona'ya bıraktı. Girona ise 12 puanla lig sıralamasındaki konumunu sürdürdü.