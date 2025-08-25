Rasim Ozan Kütahyalı ‘Hain’ denince çıldırdı

Süper Lig’de Kayserispor’u farklı mağlup eden Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz krizi devam ediyor. Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Neom SC’ye transferine izin verilmemesine sinirlenen milli futbolcu maç öncesi antrenmanlara katılmadı ve kadro dışı kaldı.

TARAFTARLAR ÖFKELİ

Oyuncunun bu tutumu ve menajerinin açıklamaları camiada büyük rahatsızlığa neden olurken taraftarlar duruma tepki gösterdi.

Rasim Ozan, Barış Alper'i savundu

"HAİN" SUÇLAMASINA SERT ÇIKTI

Sosyal medyada yorum yağdıran taraftarlar, Barış Alper Yılmaz için ‘Hain’ yakıştırmasını yaparken Rasim Ozan Kütahyalı bu söyleme sert çıktı.

“HAİN DENMESİ DOĞRU DEĞİL”

Hain denmesine sinirlenen Rasim Ozan Kütahyalı açıklamasında "Biz Galatasaraylılar olarak Barış Alper Yılmaz'ın gitmesini istemiyoruz ama çocuk burada kalsa 2.5 milyon Euro alacak. Arabistan'a gitse 12.5 milyon Euro kazanacak. Arada ciddi bir fark var. Sanki içimden bir ses hafta içi Barış'ın sözleşmesine zam yapılacağı ve takımda kalacağı yönünde. Çocuğa hemen hain denmesi doğru değil. Onun da idmanlara çıkmaması yanlış” sözlerini sarf etti.