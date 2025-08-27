Rasim Ozan Kütahyalı ağır bir tazminat istedi

Barış Alper Yılmaz krizini değerlendiren Rasim Ozan Kütahyalı, Galatasaray yönetiminin oyuncuya saygı duyması gerektiğini belirtti.

“AĞIR BİR TAZMİNAT MADDESİ KOYMALI”

Sözleşmeye mutlaka Süper Lig yasağı maddesi konulmasını isteyen Rasim Ozan Kütahyalı, "Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesine Türkiye'de Galatasaray dışında başka bir takıma transfer olursa ağır bir tazminat maddesi koymalı. Bak Napoli Başkanı işini garantiye aldı. Galatasaray yönetimi de öyle yapmalı" ifadelerini kullandı.

Barış Alper Yılmaz

“TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCUSU OLACAK”

Barış Alper Yılmaz için övgü dolu sözler kullanan Rasim Ozan Kütahyalı, "Türk futbol tarihinin en çok para kazanan oyuncusu Merih Demiral. Arabistan'da yıllık 12 milyon Euro alıyor. Eğer Barış Aper giderse onu geçecek. Bu çocuk daha 4 sene önce Keçiörengücü'nde oynuyordu. Şimdi tarihe geçecek inanılmaz gerçten. Ama böyle bir adamı gönderirsen 5 futbolcu almak zorundasın. Çünkü 5 bölgede oynuyor” dedi.