Rasim Ozan Galatasaray için yabancı hakem istedi
Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin ardından hakem tartışması devam ederken Rasim Ozan Kütahyalı'dan Galatasaray çıkışı geldi.

Rasim Ozan Kütahyalı, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için yabancı hakem çağrısı yaptı ve ligdeki dengelere dikkat çekti.

Spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, yaklaşan Kadıköy derbisi öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’ın Fenerbahçe ile oynayacağı kritik karşılaşmada yabancı hakem görevlendirilmesi gerektiğini savunan Kütahyalı, bu talebin kulüp yönetimi tarafından da resmi olarak iletilmesi gerektiğini söyledi.

Ahmet Çakar derbideki ihaneti açıkladıAhmet Çakar derbideki ihaneti açıkladı

"GALATASARAY MAÇA ÇIKMAMALI"

Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadıköy’de 24 Aralık 2023’te tüm hakem heyeti yabancı olmazsa Galatasaray asla ve kat’a maça çıkmamalıdır… Bu kadar açık ve net ifade ediyorum..." diyerek görüşünü sert bir dille ortaya koydu.

HEM ELEŞTİRİ HEM ÖVGÜ

Yorumlarında Galatasaray’ın ligdeki üstünlüğünü kabul eden Kütahyalı, "Galatasaray oynamak istediği zaman bu ligde her takımı her yerde yener. Bunu Avrupa’da da gördük, Türkiye’de de görüyoruz" dedi. Ancak oyuncuların "maç seçtiğini" ve Avrupa maçlarına daha fazla odaklandığını iddia ederek eleştiride bulundu.

Rasim Ozan: Osimhen kendini yere atıyor

Kütahyalı, Victor Osimhen’in kendini yere atmasından rahatsızlık duyduğunu belirtirken, Fenerbahçeli Brown ve Oosterwolde’nin kart görmemesini eleştirdi.
Galatasaray’ın erken şampiyonluk ihtimalinden rahatsız olduğunu dile getiren Kütahyalı, "Biraz lige renk ve keyif gelmesi gerekiyordu" diyerek rekabetin artması gerektiğini savundu. Beşiktaş’ın son haftalardaki performansına da üzüldüğünü belirtti.

Bu açıklamalar, derbi öncesi tansiyonu yükseltirken, yabancı hakem tartışması yeniden gündeme taşındı. Geçtiğimiz sezon Rams Park’ta görev yapan yabancı hakem uygulamasının Kadıköy’de tekrarlanması beklenmiyor!

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Beşiktaş Fenerbahçe maçının ardından gözler artık Fenerbahçe - Galatasaray derbisine çevrildi.
14. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak. Derbi saati henüz belli olmazken karşılaşmanın saat 20.00'de oynanması bekleniyor.

