Ahmet Çakar derbideki ihaneti açıkladı

Süper Lig’in 11. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi sonrası spor yorumcusu Ahmet Çakar, Sabah gazetesindeki köşe yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Beşiktaş’ın 2-0 öne geçtiği maçta yaşanan kırmızı kartlar ve sonrasında gelen 3-2’lik mağlubiyet, Çakar’ın sert yorumlarına neden oldu.

Fenerbahçe Orkun'a galibiyet primi vermeli: Kartalı vuran kendi kanadından yapılan ok oldu

İHANET AÇIKLAMASI

Çakar, Orkun Kökçü’nün Marco Asensio’ya yaptığı sert müdahale sonrası gördüğü kırmızı kartı değerlendirirken, "Orkun geldiğinde Messi gibi karşılandı ama dün gece Beşiktaş’a ihanet etti" ifadelerini kullandı.



VAR incelemesi sonrası kırmızı kartla oyun dışı kalan Kökçü’nün hareketini "yerden yüksek mesafede, arka baldıra basmak" şeklinde tanımlayan Çakar, hakem kararının doğru olduğunu belirtti.

Ahmet Çakar Orkun Kökçü'nün kırmızı kartını eleştirdi

SERGEN YALÇIN ELEŞTİRİSİ

Orkun’un ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın da kırmızı kart görmesini eleştiren Çakar, "Sergen Yalçın durur mu, o da kendini attırdı" diyerek takımın kontrolünü kaybettiğini vurguladı. Beşiktaş’ın ilk yarıdaki üstünlüğünü bu iki kırmızı kartla kaybettiğini ve maçın 2-2’ye gelmesinin ardından Fenerbahçe’nin momentumu ele geçirdiğini ifade etti.

TARTIŞMA SÜRÜYOR

Fenerbahçe’nin deplasmanda aldığı 3-2’lik galibiyetle puanını 25’e yükselttiği maçta, hakem kararları ve kırmızı kartlar spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Derbi tartışması hala sürüyor.