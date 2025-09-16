Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı

Beşiktaş Kulübü'nün yaşayan en eski üyesi, Koç Holding'in onursal başkanı Rahmi Koç, ablası Semahat Arsel'le birlikte vefat eden kardeşleri Sevgi Gönül ve Suna Kıraç'ı kabirleri başında andı.

Patronlar Dünyası'ndan Deniz Dalla'nın haberine göre; Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki anmada Koç Holding Üst Yöneticisi Levent Çakıroğlu da bir konuşma yaptı.

Sevgi Gönül 12 Eylül 2003 yılında 65 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

Suna Kıraç ise 15 Eylül 2020'de 79 yaşındayken vefat etmişti.

Rahmi Koç ve Semahat Arsel, uzun süre kabirlerin başından ayrılmadı.

Koç Holding Üst Yöneticisi Levent Çakıroğlu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Topluluğumuzun 100'üncü yaşına hazırlanırken, bize yol gösteren kıymetli büyüklerimizi anmak ve onların manevi mirasını geleceğe taşımak daha büyük bir önem taşıyor. Ülkemiz ve Topluluğumuz için unutulmaz izler bırakmış iki Cumhuriyet kadını, Sevgi Hanım ve Suna Hanım’ı her zaman saygı ve minnetle yâd ediyoruz. Sevgi Hanım; sanatın, kültürün ve tarihin toplumsal gelişimdeki rolünü çok iyi kavramış, ülkemizin köklerini sonraki nesillere aktarmak için sorumluluk üstlenmiş zarif bir Cumhuriyet kadınıydı. Suna Hanım da iş dünyasındaki vizyoner yaklaşımının yanı sıra eğitim ve kültür alanlarında açtığı yol ile memleketimize kalıcı eserler kazandırmış değerli bir liderdi. Onun öncülüğünde hayata geçen kurumlar sayesinde, her yıl binlerce çocuk ve genç kaliteli eğitim olanaklarına kavuşuyor; ülkemiz için güçlü bir istikbal inşa ediliyor. Her iki büyüğümüzün de idealleri, kurdukları kurumlarla ve ilham verdikleri hayatlarla yaşamaya devam ediyor. Bizler de onların emanetini lâyıkıyla 100. yaşımıza ve ötesine taşımak için çalışmayı kararlılıkla sürdürüyoruz. Sevgi Hanım’ı ve Suna Hanım’ı sevgi, saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz."

Koç Holding, Sevgi Gönül ve Suna Kıraç için ayrıca yapay zeka ile birer video oluşturdu. İki kardeşin yapay zekayla oluşturulan videoları sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Rahmi Koç bakın nerede ortaya çıktı: Veda etmişti

Rahmi Koç veda etti