Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı

Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Yayınlanma:
Koç Holding'in onursal başkanı Rahmi Koç, ablası Semahat Arsel'le birlikte kaybettiği kardeşleri Sevgi Gönül ve Suna Kıraç'ı kabirlerinin başında andı.

Beşiktaş Kulübü'nün yaşayan en eski üyesi, Koç Holding'in onursal başkanı Rahmi Koç, ablası Semahat Arsel'le birlikte vefat eden kardeşleri Sevgi Gönül ve Suna Kıraç'ı kabirleri başında andı.

Patronlar Dünyası'ndan Deniz Dalla'nın haberine göre; Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki anmada Koç Holding Üst Yöneticisi Levent Çakıroğlu da bir konuşma yaptı.

Sevgi Gönül 12 Eylül 2003 yılında 65 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

Suna Kıraç ise 15 Eylül 2020'de 79 yaşındayken vefat etmişti.

Rahmi Koç ve Semahat Arsel, uzun süre kabirlerin başından ayrılmadı.

Koç Holding Üst Yöneticisi Levent Çakıroğlu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Topluluğumuzun 100'üncü yaşına hazırlanırken, bize yol gösteren kıymetli büyüklerimizi anmak ve onların manevi mirasını geleceğe taşımak daha büyük bir önem taşıyor. Ülkemiz ve Topluluğumuz için unutulmaz izler bırakmış iki Cumhuriyet kadını, Sevgi Hanım ve Suna Hanım’ı her zaman saygı ve minnetle yâd ediyoruz. Sevgi Hanım; sanatın, kültürün ve tarihin toplumsal gelişimdeki rolünü çok iyi kavramış, ülkemizin köklerini sonraki nesillere aktarmak için sorumluluk üstlenmiş zarif bir Cumhuriyet kadınıydı. Suna Hanım da iş dünyasındaki vizyoner yaklaşımının yanı sıra eğitim ve kültür alanlarında açtığı yol ile memleketimize kalıcı eserler kazandırmış değerli bir liderdi. Onun öncülüğünde hayata geçen kurumlar sayesinde, her yıl binlerce çocuk ve genç kaliteli eğitim olanaklarına kavuşuyor; ülkemiz için güçlü bir istikbal inşa ediliyor. Her iki büyüğümüzün de idealleri, kurdukları kurumlarla ve ilham verdikleri hayatlarla yaşamaya devam ediyor. Bizler de onların emanetini lâyıkıyla 100. yaşımıza ve ötesine taşımak için çalışmayı kararlılıkla sürdürüyoruz. Sevgi Hanım’ı ve Suna Hanım’ı sevgi, saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz."

Koç Holding, Sevgi Gönül ve Suna Kıraç için ayrıca yapay zeka ile birer video oluşturdu. İki kardeşin yapay zekayla oluşturulan videoları sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Rahmi Koç bakın nerede ortaya çıktı: Veda etmiştiRahmi Koç bakın nerede ortaya çıktı: Veda etmişti

Rahmi Koç veda ettiRahmi Koç veda etti

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Erdoğan'a bir kötü haber de iktidara yakın şirketten! Oyları günden güne eriyor: İşte anket sonuçları
Herkes 16'yı bekliyordu ancak 17 tanıtılacak: Karşınızda Xiaomi 17
Xiaomi'den iPhone'a yetişme hamlesi
16 gelmeden Xiaomi 17 tanıtıldı
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Spor
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi
Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi