Rahmi Koç veda etti

Beşiktaş Kulübü'nün yaşayan en eski üyesi, ünlü iş adamı Rahmi Koç, yaz sezonuna katıldığı düğünle veda etti.

Rahmi Koç, Çeşme'den teknesiyle çıktığı Ege turunu yine Çeşme'de tamamladı ve son gün Kuşadası Marina Müdürü Hakan-Figen Tellioğlu’nun oğlu Mehmet Tellioğlu ile Mentor Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Ergen ve Aydan İris’in kızları Beste Ergen Swissotel Resort Spa Çeşme’de dün akşam yapılan düğünlerinde nikah şahitliği yaptı.

Koç, Patronlar Dünyası'ndaki habere göre şahitliği sırasında şu ifadeleri kullandı:

“Benim için öncelikle bütün misafirleri de sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Benim için bu akşamburada olmak, şahadet etmek büyük bir keyif, büyük bir zevk. Çiftin isteğini memnuniyetle kabul ettik, seyahati de bir gün uzattık. Yarın inşallah İstanbul'a dönüyorum. Bir ömür boyu size mutluluk diliyorum. Bu iş çok enteresan, evlilik. Bazen bir alıp kırk dokuz verirsiniz bazen kırk dokuz verip bir alırsınız. Uzun vadede elliye elli getirmek lazım. Allah mesud etsin.”

Rahmi Koç, bu düğünle yaz sezona veda etti.

Koç'un bugün İstanbul'a dönmesi bekleniyor.