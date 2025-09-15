Rahmi Koç bakın nerede ortaya çıktı: Veda etmişti

Beşiktaş'ın yaşayan en eski üyesi, Türkiye'nin en önemli iş adamı Rahmi Koç, her yıl olduğu gibi bu yaz aylarını da teknesi Nazenin'de geçirmiş, Ege ve Akdeniz'de gezmişti.

Rahmi Koç, geçtiğimiz günlerde yaza ve teknesine veda ederek İstanbul'a döndü.

Koç, çok ilgi duyduğu bir başka spor dalı golf için düzenlenen bir etkinlikte ortaya çıktı.

MUSTAFA V. KOÇ GOL SAHASI'NDA

Beko Classic Pro-Am'ın 28’inci kez düzenlenen İstanbul Golf Kulübü’ndeki Mustafa V. Koç Golf Sahası’ndaki etkinliğe Rahmi Koç da katıldı.

Rahmi Koç, büyük ilgi görürken, turnuvaya katılan genç ve küçük golfçülerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Rahmi Koç, her zamanki gibi şıklığı ile dikkatleri üzerine çekti.