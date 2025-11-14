Rafa Silva'nın görüştüğü takım belli oldu: Başkanın seçim hediyesi olacak!

Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Rafa Silva ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Rafa Silva'nın görüştüğü takım belli oldu. Başkanın seçim hediyesi olacak.

Beşiktaş'la ipleri kopma noktasına gelen Rafa Silva ile ilgili ülkesi Portekiz'de çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Portekiz'in O Jogo gazetesi, Rafa Silva'nın Benfica'ya dönebileceğini yazdı.

Rafa Silva geçen sezon başında Benfiva'dan sözleşmesi bitince ayrılıp, bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olmuştu.

SERGEN YALÇIN'LA SORUN YAŞADIĞI İDDİASI

Rafa Silva'nın Beşiktaş'tan ayrılmak istemesine gerekçe olarak teknik direktör Sergen Yalçın'la sorun yaşaması gösterildi.

2024/11/08/hbbjk.jpgPortekiz gazetesinde Benfica'da seçimlerde yeniden başkan seçilen Rui Costa'nın Rafa Silva'yı Benfica'ya seçim hediyesi olarak almak istediği belirtildi. Habere göre Benfica yönetimi, Rafa Silva'nın oyun tarzının teknik direktör Jose Mourinho’nun sistemine oldukça uygun olduğunu düşünüyor.

Rafa Silva'nın ocak ayında Beşiktaş'tan ayrılması durumunda Benfica forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Rafa Silva krizi büyüyor: 15 milyon euroyu getirRafa Silva krizi büyüyor: 15 milyon euroyu getir

Portekizli futbolcu Beşiktaş'ta son haftalara kadar müthiş bir performans gösterdi. Siyah beyazlı formayı 65 kez giyerken 23 gol atıp, 15 asist yaptı. Ayrıca derbilerde takımın en öne çıkan oyuncusu oldu. Geçen sezon ve bu sezon Galatasaray maçlarının da yıldızıydı.

