Rafa Silva'dan Beşiktaş'a olay suçlama

Yayınlanma:
Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Rafa Silva, yakın çevresine mobbing gördüğünü dile getiriyor.

Süper Lig’in 12. haftasında Samsunspor’u konuk edecek Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi devam ediyor.

GÖRÜŞMEYİ REDDEDİYOR

Siyah-beyazlılardan ayrılmak isteyen Portekizli futbolcu, antrenmanlara katılmadığı gibi yönetim ve teknik ekiple de görüşmeyi reddediyor.

MOBBING İDDİASI

Sabah’ta yer alan habere göre, UEFA ve FIFA’ya şikayette bulunmayı da düşünen Rafa Silva, yakın çevresiyle yaptığı görüşmelerde Beşiktaş’ta mobbing gördüğünü iddia ediyor.

AĞRILARINI SEBEP GÖSTEREREK ANTRENMANLARA ÇIKMADI

Portekizli yıldız isim son olarak antrenmanlara katılmamak için ağrılarının olduğunu iddia etmiş ancak MR sonucu temiz çıkmıştı.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada şu sözlere yer verilmişti:

Profesyonel futbolcumuz Rafa Silva’nın dün sağlık sponsorumuz Acıbadem Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR tetkikleri neticesinde bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmamıştır.

Bel ağrısının devam ettiğini bildirerek bugünkü çalışmaya katılmayan futbolcumuza sağlık ekibimiz tarafından mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanacaktır.

Tedavi programı oyuncu ve temsilcisine yazılı olarak bildirilmiştir.

Kulübümüz tarafından hassasiyetle takip edilmekte olan süreç, tarafların sözleşme yükümlülüklerini karşılıklı olarak yerine getirmesi esas alınarak ilerletilecektir.

Kulübümüz, yaşanan süreci bütün şeffaflığıyla kamuoyuyla paylaşmaya devam edecektir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

