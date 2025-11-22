Rafa Silva'dan Beşiktaş'a olay suçlama

Süper Lig’in 12. haftasında Samsunspor’u konuk edecek Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi devam ediyor.

GÖRÜŞMEYİ REDDEDİYOR

Siyah-beyazlılardan ayrılmak isteyen Portekizli futbolcu, antrenmanlara katılmadığı gibi yönetim ve teknik ekiple de görüşmeyi reddediyor.

MOBBING İDDİASI

Sabah’ta yer alan habere göre, UEFA ve FIFA’ya şikayette bulunmayı da düşünen Rafa Silva, yakın çevresiyle yaptığı görüşmelerde Beşiktaş’ta mobbing gördüğünü iddia ediyor.

AĞRILARINI SEBEP GÖSTEREREK ANTRENMANLARA ÇIKMADI

Portekizli yıldız isim son olarak antrenmanlara katılmamak için ağrılarının olduğunu iddia etmiş ancak MR sonucu temiz çıkmıştı.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada şu sözlere yer verilmişti: